Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в педофилии

Экс-супруга высокопоставленного сотрудника МЧС обвинила его в совращении дочери

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в домогательствах к дочери и падчерице. Об этом пишет mk.ru.

В мае 42-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее 13-летней дочерью. Женщина заявила, что ее бывший супруг, который является одним из руководителей Информационно-аналитического центра МЧС, в течение шести с половиной лет растлевал своего ребенка. После того, как девочка пошла в первый класс, отец стал регулярно закрываться с ней в кабинете. Он говорил жене, что читает ей книжки в тишине, но в действительности развращал школьницу.

В 2019 году родители девочки развелись, но мужчина продолжил развращать дочь, когда забирал ее и ее младшего брата на выходные в свою квартиру. Когда пострадавшая заявила отцу, что он совершает преступления, тот пригрозил, что оставит детей без алиментов. В 2022 году он стал жить с женщиной, которая воспитывала двух маленьких дочерей, и отчим стал домогаться девятилетней падчерицы. Когда родная дочь сотрудника МЧС узнала о происходящем в новой семье отца, она призналась во всем матери.

В отношении педофила возбудили два уголовных дела, однако свою вину мужчина не признает. Он утверждает, что экс-супруга заставила их общую дочь оговорить отца.

Ранее в Карелии мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами