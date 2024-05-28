Высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в педофилии

Высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в домогательствах к дочери и падчерице. Об этом пишет mk.ru.

В мае 42-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее 13-летней дочерью. Женщина заявила, что ее бывший супруг, который является одним из руководителей Информационно-аналитического центра МЧС, в течение шести с половиной лет растлевал своего ребенка. После того, как девочка пошла в первый класс, отец стал регулярно закрываться с ней в кабинете. Он говорил жене, что читает ей книжки в тишине, но в действительности развращал школьницу.

В 2019 году родители девочки развелись, но мужчина продолжил развращать дочь, когда забирал ее и ее младшего брата на выходные в свою квартиру. Когда пострадавшая заявила отцу, что он совершает преступления, тот пригрозил, что оставит детей без алиментов. В 2022 году он стал жить с женщиной, которая воспитывала двух маленьких дочерей, и отчим стал домогаться девятилетней падчерицы. Когда родная дочь сотрудника МЧС узнала о происходящем в новой семье отца, она призналась во всем матери.

В отношении педофила возбудили два уголовных дела, однако свою вину мужчина не признает. Он утверждает, что экс-супруга заставила их общую дочь оговорить отца.

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