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Сенатор заявил, что бойцы ВСУ занимаются мародерством в Херсоне

Сенатор Кастюкевич: ВСУ украли телевизор и беговую дорожку из дома в Херсоне

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Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне украли беговую дорожку и телевизор из частного дома. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, жители района Гидропарка Херсона жалуются, что военнослужащие ВСУ превратились в мародеров и выносят из квартир все, что могут унести. Кастюкевич рассказал, что беговую дорожку, телевизор и мотор от катера украли трое человек в военной форме на улице Рыбной.

28 мая глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что только половина вооружений и оборудования из пакетов поддержки стран Североатлантического договора (НАТО) приходит на Украину в срок.

25 мая председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта.

23 апреля 2023 года житель Артемовска сообщил, что ВСУ имитировали звуки боя, чтобы проще грабить людей, бежавших от боевых действий.

Ранее Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине.

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