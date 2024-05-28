Сенатор заявил, что бойцы ВСУ занимаются мародерством в Херсоне

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне украли беговую дорожку и телевизор из частного дома. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, жители района Гидропарка Херсона жалуются, что военнослужащие ВСУ превратились в мародеров и выносят из квартир все, что могут унести. Кастюкевич рассказал, что беговую дорожку, телевизор и мотор от катера украли трое человек в военной форме на улице Рыбной.

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