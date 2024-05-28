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Акинфееву предрекли карьеру до 50 лет из-за слабой конкуренции

Экс-вратарь Филимонов заявил, что Акинфеев может играть до 50 лет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, контракт с которым был продлен еще на два года, спокойно может играть в чемпионате России до 50 лет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев — слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», — заявил Филимонов.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. За ЦСКА голкипер сыграл уже 767 матчей, из которых 364 игры провел «на ноль».

Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб.

Московский ЦСКА завершил сезон Российской премьер-лиги на шестом месте в турнирной таблице. В заключительном матче национального первенства армейцы со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский «Урал», а Акинфеев отразил пенальти.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что его не удивила новость о том, что Акинфеев продлил контракт с клубом.

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