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Бывший мэр Магаса объявлен в федеральный розыск

Бывший мэр Магаса Усман Аушев объявлен в федеральный розыск

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aushev__usman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший мэр Магаса Усман Аушев объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии.

Отмечается, что в отношении Аушева возбуждено уголовное дело по двум статьям: превышение полномочий и мошенничество. Изначально стало известно, что Аушева обвиняют в хищении 2 млн рублей, но это лишь один эпизод дела.

27 мая мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев рассказал, что награжден орденом Мужества.

В марте 2023 года в СУСК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района Приморья. В региональной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который возглавлял район с 2019 года до конца 2021 года. Мужчина обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

24 мая Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца бывшего муниципального депутата Никиту Юферева за повторную дискредитацию действий Вооруженных сил России.

Ранее российский суд вынес приговор агенту СБУ за шпионаж и диверсии.

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