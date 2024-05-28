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Над Херсонской областью сбили ракету «Нептун»

Сальдо: ПВО сбила в Херсонской области украинскую ракету «Нептун»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, которая была выпущена в сторону Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Около 19:00 над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма», — написал он.

По словам Сальдо, обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.

Днем 28 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Об этом написало издание Bild. В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

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