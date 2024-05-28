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Макрон выступил за удары по территории РФ

Макрон выступил за удары по объектам в РФ, с которых наносят удары по Украине

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых наносят удары по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отказался комментировать заявления о французских военных инструкторах, которые могут приехать на Украину. Он пообещал обсудить этот вопрос с украинским властями на следующей неделе.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать «законными по международному праву», если при их нанесении соблюдаются определенные условия. При этом, он отметил, лишь пара европейских государств готовы снять запрет для ВСУ на нанесение ударов по объектам в РФ, остальные пока не дали четкого ответа на поставленный вопрос. Он отмечал, что одной из ключевых тем обсуждения министров обороны стран — членов ЕС в Брюсселе станет снятие запрета на использование предоставленного Киеву западного оружия для ударов по российской территории.

Ранее Столтенберг рассказал, как НАТО примет решение об ударах по РФ западным оружием.

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