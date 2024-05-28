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Индийская компания перешла на рублевые расчеты за российскую нефть

Индийская Reliance будет закупать в РФ менее 3 млн баррелей в месяц за рубли

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Eric Gay/AP

Компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Индии, подписала годовой контракт с российской компанией на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц за рубли. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на четыре независимых источника.

Переход на рублевые расчеты последовал за призывом президента РФ Владимира Путина найти альтернативы западной финансовой системе для продолжения торговли, несмотря на санкции США и Европы. Как отметило издание, долгосрочная сделка Reliance поможет ей обеспечить поставки нефти по льготным ценам на фоне ожидаемого продления добровольного сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

Индийские государственные НПЗ пока закупают российскую нефть на спотовом рынке, поскольку не смогли заключить долгосрочных контрактов на этот год.

По условиям контракта, вступившего в силу 1 апреля, Reliance будет закупать два танкера с примерно 1 млн баррелей российской нефти Urals со скидкой $3 к бенчмарку Дубай. Также Reliance купит 1-2 танкера ежемесячно с малосернистой нефтью ESPO с премией $1 к Дубаю.

До этого стало известно, что австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом».

Ранее эксперт предсказал предел падения стоимости нефти из-за США.

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