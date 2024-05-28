Макрон раскрыл, когда Франция признает Палестину

Франция готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговом брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Для Франции нет табу, и я абсолютно готов признать палестинское государство», — отметил французский лидер.

Вместе с тем он подчеркнул, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.

По словам президента, Израиль к тому времени одобрит это «на основе реформы» Палестинской автономии и добьется полезных результатов.

«Я не собираюсь поддерживать признание на эмоциях», — резюмировал Макрон.

В конце апреля Макрон заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о готовности Парижа требовать усиления давления на Иран и, вместе с тем, призвал к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.