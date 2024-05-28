«Нарушил слово пацана»: мать рассказала, почему ее сына-четвероклассника избили кастетом

В поселке Юго-Камский Пермского края четвероклассник избил кастетом другого ребенка. Мать пострадавшего Светлана рассказала «Газете.Ru», что окровавленного сына к ней на работу привела местная жительница, вызвавшая скорую и полицию. Женщина отметила, что ребенок был весь в крови — у него обнаружили ушибы головы и перелом носа.

«23 мая в 14:30 ко мне в магазин в поселке Юго-Камский (работаю продавцом, воспитываю сына одна) женщина привела окровавленного сына. Она сама по дороге вызвала полицию и скорую. Я начала влажными салфетками протирать глаза сына, так как ресницы уже начали слипаться от крови. Кровью было залито все лицо, шея, руки, куртка, брюки, обувь. На фото уже оттерты глаза и с одной стороны куртка. Полиция приехала очень быстро, а вот скорую мы так и не дождались. У сына очень сильно текла кровь. На своей машине, взяв направление у хирурга, мы (я и мой брат) увезли ребенка в больницу Перми. Прошли очень быстро КТ. Обнаружено: ушибленные раны мягких тканей головы, закрытый перелом костей носа со смещением костных отломков. Скорая приехала в магазин около 16:00 (со слов сотрудниц). В это время мы уже проходили обследование в Перми», — сказала она.

Светлана уточнила, что вначале между детьми произошел словесный конфликт, после чего школьник ударил ее сына по голове кастетом. По ее словам, мальчик и ранее бил ее ребенка, однако женщина об этом не знала. После инцидента она написала заявление в полицию, но родители агрессора с ней до сих пор не связывались.

«Со слов сына, они с другом пошли к однокласснику. Напавший мальчик Андрей (имя изменено. — «Газета.Ru») после школы звал сына в другую сторону с собой. Мой отказался. На что Андрей ответил, что он не держит слово пацана, он его кинул. Андрей шел спереди, достал из кармана кастет и нанес удар в голову, отчего сын упал. Затем начал наносить удары по лицу и рукам. Ребята из класса сказали, что раньше он уже бил его. Я услышала об этом впервые. Госпитализация 30 мая (репозиция костей носа). [В полиции] взяли показания. Сказали ждать смс-сообщения, возможно, с нами свяжется другая сторона. Но тишина», — добавила она.

27 мая в сообществе «Наш Юго-Камск» был опубликован пост, в котором Светлана сообщила, что ее сына избил кастетом другой ребенок. На прикрепленных к посту фотографиях видны окровавленная голова и куртка школьника. Женщина также утверждала, что избивший ее сына мальчик нанес своему отцу ножевые ранения, когда учился в первом классе. По ее словам, родители не занимаются ребенком и якобы употребляют запрещенные вещества.

В ГУ МВД заявили, что в полицию поступило заявление от родителей пострадавшего мальчика, по факту произошедшего проводится проверка.

При этом родители нападавшего назвали причиной агрессии школьника издевательства и вымогательство денег, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, школьник рассказал родителям, что пострадавший вместе с другом часто издевались над ним, запирали в кабинете и смеялись, а также вымогали у него 500 рублей.

В свою очередь, Светлана сочла версию другой стороны конфликта «ложью».

«Это ложь. Он его нигде не закрывал и денег не вымогал. Он даже не знает фамилию Андрея. Все из разных классов. При опросе полиции в магазине дети не могли назвать его фамилию. Они даже толком-то и не общались», — пояснила она «Газете.Ru».

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