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Блогер Чиковани объяснила поцелуй Бузовой и Давы на телешоу

Блогер Виолетта Чиковани заявила, что Бузова поцеловала Даву не ради пиара

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Global Look Press

Блогер Виолетта Чиковани в разговоре с «Пятым каналом» выразила мнение, что Ольга Бузова поцеловала Даву на шоу «Сокровища императора» из-за нахлынувших чувств.

«Я думаю, что это не пиар. Я знаю Олю прекрасно, знаю Давида и уверена, что такой пиар им уже не нужен. Это просто наверняка нахлынули чувства, ностальгия. Это просто как такой незавершенный этапчик», — подчеркнула Чиковани.

Она также напомнила, что шоу снимают заранее, поэтому вероятнее всего, Дава на тот момент еще не состоял в отношениях с Мари Краймбрери. Чиковани считает, что звезды не стали бы пиариться на своем романе, потому что им обоим такой хайп не нужен.

28 мая Мари Краймбрери отписалась от Давы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это случилось после того, как в сети появились новости о поцелуе Давы с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Сокровища императора». Издание «Звездач» опубликовало ролик, в котором Бузова просит Даву подойти к ней, а затем целует его в губы. Сам блогер не сопротивляется.

При этом 9 марта Мари Краймбрери подтвердила воссоединение с блогером. Она призналась, что «сошлась с бывшим» на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица добавляла, что чувствует себя романтичной в отношениях.

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