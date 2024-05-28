На бывшего протодиакона Кураева завели дело о нарушении закона об иноагентах

Таганский суд Москвы открыл административное дело в отношении лишенного сана протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) в связи с отсутствием маркировки иноагента в его публикациях в интернете. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Судом получен административный протокол в отношении Кураева», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, бывшему священнослужителю вменяют нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях.

Уточняется, что дата рассмотрения протокола пока открыта.

В ноябре Россию покинул бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Кураев. Он сообщил об этом в своих соцсетях. Кураев почеркнул, что уехал в День народного единства. Ранее он заявлял о планах уехать в Чехию. Там бывший протодиакон собирался «писать, говорить, читать лекции». Кураев тогда попросил о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда из России. Протодиакона окончательно лишили сана 28 апреля из-за высказываний «с признаками хулы» в адрес РПЦ.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов бывшего диакона РПЦ Андрея Кураева.