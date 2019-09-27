Работу «Газпрома» связали с газовой трагедией

Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что, если бы «Газпром» продолжил эксплуатацию трубопровода Opal на полную мощность, то это привело бы к трагическим последствиям. Об этом сообщает портал Biznes Alert.

По его словам, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, то Польше на юго-востоке не хватило бы газа.

Он пояснил, что такая ситуация привела бы к перебоям в поставках газа.

Вожняк также подчеркнул, что теперь топливо, которое недостает Польше, будет поступать в страну через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что объем транзита газа через Украину растет после ограничений «Газпрома» к Opal.