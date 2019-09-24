Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что российская сторона не будет увеличивать число экспортеров газа на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера — «Газпрома», поставлять газ украинской стороне.

«У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — подчеркнул Новак.

Ранее Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза».

До этого Украина предложила России тариф по транзиту, который будет находиться в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования.