Британские клиенты Thomas Cook смогут вернуться домой спустя 2 недели

В управлении гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA) Великобритании заявили, что застрявшие за границей граждане после ликвидации туроператора Thomas Cook смогут вернуться домой в течении двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время около 150 тыс. британцев, купивших путевки компании, находятся за границей. Операция по их возвращению станет самой крупной в истории репатриацией британцев в мирное время.

По сообщениям CAA, операция будет проводится в период с 23 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии отреагировал на закрытие туркомпании Thomas Cook.