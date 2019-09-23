Глава МИД Британии отреагировал на закрытие туркомпании Thomas Cook

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб рассказал, как воспринял известие о прекращении работы старейшего туроператора мира Thomas Cook из-за долгов. Об этом сообщает Sky News.

Рааб подчеркнул, что британская сторона не допустит прекращения турпотока в стране после банкротства Thomas Cook.

Министр отметил, что у страны есть «План Б» на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что совет директоров британского туроператора Thomas Cook решил закрыть туристическую компанию после краха переговоров с кредиторами. в настоящее время компания имеет долг около 159,5 рублей. Совет директоров направил прошение о принудительной ликвидации компании в Верховный суд.