Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

Наибольший рост заработной платы в России с начала 2019 года наблюдается в Костромской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты рейтинга, основанного на данных Росстата.

Наименьший же темп роста зарплат был отмечен в Петербурге и Ямало-Ненецком округе.

Несмотря на это, в целом зарплаты выросли во всех регионах страны, указывается в рейтинге.

Номинальная начисленная зарплата в целом выросла на 7,1% и составила 46,2 тысячи рублей.

Ранее Роструд назвал регионы с большим количеством высокооплачиваемых вакансий.