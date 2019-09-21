Правительство одобрило законопроект о финансировании медпомощи в субъектах России

Правительство России одобрило законопроект о финансировании расходов бюджетов субъектов страны на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Об этом сообщается на сайте кабмина.

В законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» уточняется источник совместного финансирования расходов бюджетов, направленных в субъекты страны при оказании ВМП.

Нововведение направлено на повышение доступности и качества медпомощи, а также на устранению кадровой нехватки в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Госдума впервые введет в законодательство понятие «здоровое питание».