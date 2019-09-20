Москва отреагировала на введение Трампом санкций против Ирана

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Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва считает новые санкции США против Национального банка Ирана нелегитимными, сообщает РИА «Новости».

Также он добавил, что российская сторона планирует продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе, в банковской сфере.

«Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния», - сказал он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.