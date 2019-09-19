Новак оценил переговоры по газу с Украиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/535/12210535/upload-IMG_9008-pic905-895x505-65356.jpg">

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.

По его словам, они прошли конструктивно.

«В целом еще раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года», — сказал Новак.

Он отметил, что обсуждались многие вопросы по поставке газа на Украину. По его словам, также обсуждалась тема регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу.

Ранее в Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года.