Россия заявила о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Россия во время трехсторонних консультациях в Брюсселе предложила временное продление контракта по транзита газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Условием для бронирования мощности по транзиту с 2020 года стала реализация Киевом европейских норм в украинском законодательстве.
Кроме того, Новак добавил, что в 2020 году Россия поставит Европе все обусловленные контрактами объемы газа. Министр также отметил, что в целом консультации по транзиту прошли конструктивно.
Ранее сообщалось, что газовые консультации России, Украины и ЕК начались в Брюсселе.