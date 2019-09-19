Россия заявила о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Россия во время трехсторонних консультациях в Брюсселе предложила временное продление контракта по транзита газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Условием для бронирования мощности по транзиту с 2020 года стала реализация Киевом европейских норм в украинском законодательстве.

Кроме того, Новак добавил, что в 2020 году Россия поставит Европе все обусловленные контрактами объемы газа. Министр также отметил, что в целом консультации по транзиту прошли конструктивно.

Ранее сообщалось, что газовые консультации России, Украины и ЕК начались в Брюсселе.