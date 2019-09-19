Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок

Мировой рынок после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии лихорадит, однако политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов через бюджетное правило, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Правительство в четверг рассматривает проект бюджета на следующую трехлетку и сопутствующие документы.

Открывая заседание, Медведев указал, что при формировании бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках, в правительстве сохранили механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.

«Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году», - цитирует премьера РИА «Новости».

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).