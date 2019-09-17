Новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию

Правительство России «концептуально» поддержало инициативу об ограничении продажи спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва кабмина, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

Законопроект предусматривает запрет торговли алкоголем в увеселительных заведениях на первых этажах или во дворах многоквартирных домов при условии, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров.

Идею вызвало желание властей обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. Это произошло после рассмотрения большого числа жалоб по данной теме, написанных жителями. Люди зачастую жалуются на шум и дебоши во дворах и на детских площадках.

При этом инициатива может привести к закрытию примерно десяти тысяч небольших баров и ресторанов. Это может произойти из-за расширения площадей, которое сделает их бизнес нерентабельным.

Ранее Минкульт предлагал разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России. До 2016 года россияне могли приобретать спиртное в любых культурных учреждениях. В настоящее время распивать алкоголь разрешено лишь в парках, а также в театральных залах и в местах проведения концертов.