Продажу спиртного дополнительно ограничат
Правительство одобрило законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе, которые расположены в жилых домах и имеют залы обслуживания до 20 кв. м, сообщает «Коммерсантъ».
В результате, под угрозой прекращения работы могут оказаться около десяти тысяч заведений по всей России. Первыми пострадают точки по продаже пива.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от «Единой России». Идея возникла в результате многочисленных жалоб, которые отражают негативное отношение жителей к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки.
Законопроект должен обеспечить общественный порядок.
При этом новый запрет может спровоцировать закрытие заведений и снизить уровень конкуренции.
Уточняется, что проект будет доработан и подготовлен ко второму чтению.
Ранее Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя.