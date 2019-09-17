Продажу спиртного дополнительно ограничат

Правительство одобрило законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе, которые расположены в жилых домах и имеют залы обслуживания до 20 кв. м, сообщает «Коммерсантъ».

В результате, под угрозой прекращения работы могут оказаться около десяти тысяч заведений по всей России. Первыми пострадают точки по продаже пива.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от «Единой России». Идея возникла в результате многочисленных жалоб, которые отражают негативное отношение жителей к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки.

Законопроект должен обеспечить общественный порядок.

При этом новый запрет может спровоцировать закрытие заведений и снизить уровень конкуренции.

Уточняется, что проект будет доработан и подготовлен ко второму чтению.

Ранее Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя.