Взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ на севере Италии
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Взрыв и пожар произошли на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны. Об этом сообщает местная администрация, передает РИА «Новости».
Отмечается, что происшествия случилось вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Уточняется, что столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося.
На место инцидента прибыли пожарные, медики и полиция.
Поясняется, что пострадавших при пожаре нет. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии.