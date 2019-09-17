Взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ на севере Италии

Взрыв и пожар произошли на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны. Об этом сообщает местная администрация, передает РИА «Новости».

Отмечается, что происшествия случилось вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Уточняется, что столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося.

На место инцидента прибыли пожарные, медики и полиция.

Поясняется, что пострадавших при пожаре нет. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии.