Алкоголь могут ограничить в продаже

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах, поддержали в правительстве. Об этом информирует «Коммерсант» со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

Под ограничительные меры попали около 10 тыс. заведений по всей стране. В первую очередь, они коснулись точек по продаже пива.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Они отмечают, что на такое решение их натолкнули жалобы, которые регулярно поступают от жителей из-за нарушения порядка на прилегающих к жилым зонам территориях.

Главной целью запрета является усиление общественного порядка и поддержание прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Однако правительство предложило доработать документ, так как помимо закрытия заведений, ограничение может снизить рентабельность бизнеса участников рынка, активность предпринимателей, а также уменьшить конкуренцию.

Уточняется, что законопроект рассмотрят в Госдуме уже 18 сентября.

Ранее Министерство финансов России предложило разрешить онлайн-продажу алкоголя.