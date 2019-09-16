4-дневную рабочую неделю могут запустить в тестовом режиме

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Уточняется, что это затронет предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

Засельский добавил, что для полноценного тестирования вопроса необходима статистика на основе большого количества компаний.

Замминистра рассказал, что 30-40% времени сотрудники ничего не делают. Задача нововведения — в том, чтобы рабочее время могло стать более полезным и продуктивным.

«Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — сказал он.

Отмечается, что конкретных условий для перехода на сокращенную рабочую неделю пока нет.

Ранее Медведев рассказал, от чего зависит введение сокращенной рабочей недели.