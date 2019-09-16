Новак оценил атаку на объекты Saudi Aramco

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов, предает РИА «Новости».

По его словам, в мире достаточно запасов нефти, которые покроют в среднесрочной перспективе недостаток нефти.

Отвечая на вопрос, нужно ли России увеличить добычу нефти, Новак сказал, что нужно дождаться оценку последствий, которую сейчас проводят коллеги из Саудовской Аравии.

«Отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи, на поставки», — пояснил он.

Ранее Новак заявил, что планирует поговорить с коллегой из Саудовской Аравии Абделем Азиз бен Сальманом об этих инцидентах.

14 сентября пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco. ПОсле инцидентов на НПЗ Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое.