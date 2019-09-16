Китай требует держать обвинения в атаках в Саудовской Аравии при себе до фактов

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Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление, в котором требует, чтобы страны не выдвигали друг против друга обвинения до выяснения все деталей и убедительных фактов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В ведомстве подчеркивают, что никто не может обвинить кого-либо в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии без каких-либо доказательств.

В министерстве выразили надежду что все стороны проявят сдержанность.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких доказательств того, что атака исходила из Йемена.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству, что доказательства, собранные после атаки, показали, что за всем стоит Иран, однако иранская сторона эти обвинения отрицает.

Ранее министр энергетики России Александр Новак отреагировал на атаки на саудовские НПЗ.