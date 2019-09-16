Россияне рассказали о своих накоплениях

Россияне, которые не имеют сбережений, хотят иметь доход от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса.

Согласно исследованию, 59% жителей России не имеют вообще сбережений.

Среди тех, кто откладывает деньги, 58% делают это регулярно с зарплаты, 9,6% – с премии. Еще 32,4% точечно откладывают деньги с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников.

Отмечается, что большинство россиян (39,5%) сберегают небольшую сумму от ежемесячного дохода – 5-10%, 28,3% опрошенных – меньше 5%.

Специалисты подсчитали, что 27% респондентов, которые не откладывают деньги, нуждаются в доходе от 45 тыс. до 55 тыс. рублей на одного члена семьи, чтобы начать сберегать. 21% хотят откладывать при доходе 55 тыс. рублей на члена семьи, 17% — при 35-45 тыс. рублей. 11% жителей России готовы откладывать при доходе от 15 до 25 тыс. рублей, 2% — при 1—15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги.