Новак оценил возможность дефицита нефти

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов. Об этом сообщает РИА «Новости»

Говоря о том, нужно ли России увеличивать добычу нефти, он заявил, что это зависит от «скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги».

Новак отметил, что тогда будет виден масштаб влияния на объемы добычи и поставки.

Ранее Новак заявил, что планирует поговорить с коллегой из Саудовской Аравии Абделем Азиз бен Сальманом об этих инцидентах.

14 сентября пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco. ПОсле инцидентов на НПЗ Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое.