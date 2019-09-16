Трамп разрешил открыть резервы США после атак на объекты Эр-Рияда

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что резервы США могут быть использованы в случае необходимости.

По словам американского лидера, выделить нефть из резерва можно будет в количестве, достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует восстановить добычу потерянной после атаки нефти.