Сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии назвали СМИ

Названы даты восстановления поставок нефти, которые были нарушены после терактов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что процесс может растянуться на несколько недель.

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман 14 сентября заявил, что произошедшие взрывы на предприятие Saudi Aramco уменьшили поставки сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что является половиной добычи компании. Кроме того, атаки с беспилотников привели к нарушениям в газовой сфере. Производство попутного газа прекратилось в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки. Он предназначен для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что на 50% уменьшит запасы этана и СПГ.

Уточняется, что в августе ежедневная добыча нефти в королевстве составила 9,7 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии.