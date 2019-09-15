США помогут мировому рынку нефти после атаки на НПЗ Саудовской Аравии

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что США окажет помощь мировому рынку нефти после атаки беспилотников на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco («Сауди Арамко»). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, власти США осудили нападение на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

По словам Дира, американская сторона будет следит за сложившейся ситуацией в связи с атакой беспилотников.

Он отмечает, что США намерены обеспечивать достаточное количество поставок на мировых рынках нефти.

Ранее госсекретарь США Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на предприятия Saudi Aramco.