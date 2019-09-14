Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

В 700 мск вступили в силу ограничения OPAL для «Газпрома», сообщает ТАСС.

Германский регулятор накануне запретил компании проводить дополнительные аукционы на мощности газопровода.

Теперь больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору, отметили в компании.

Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ «Северного потока».