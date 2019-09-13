ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке до 8,9%

С 13 сентября банк ВТБ снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п., сообщила кредитная организация.

«Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 8,9% годовых», - указано в сообщении.

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года.

Дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, указали в банке. Так, активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» предусмотрен дисконт до 0,6 п.п.

С апреля 2019 года года семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

За восемь месяцев этого года банк заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 405 млрд рублей - объем продаж увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ипотечный портфель банка превысил 1,5 трлн рублей.