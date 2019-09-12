Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал «Россия 24».

Он рассказал, что юристы «Газпрома» и Минэнерго России в настоящее время анализируют решение суда, ограничивающее возможность «Газпрома» использовать газопровод Opal. По его словам, свой комментарий российская сторона даст после окончания этой процедуры.

«Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как мы получим юридическое заключение», - заключил Новак.

Министр также добавил, что принятое решение окажет влияние на трехсторонние консультации РФ, ЕК и Украины по газу, так как оно затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением, потоками и поставками газа для европейских стран.

Переговоры состоятся 19 сентября.

Ранее «Газпром» приступил к изучению последствий решения суда ЕС по газопроводу Opal.