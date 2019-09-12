Украина проиграла РФ в ВТО в споре по энергокорректировкам

Украинская сторона потерпела поражение в ВТО в споре по энергокорректировкам, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российская сторона рассчитывает на устранение допущенных нарушений международных обязательств со стороны Украины.

В ходе судебного разбирательства Россия оспаривала методику под названием «энергокорректировки», которая применяется с целью расчета себестоимости российской продукции. Согласно такому способу вместо цен на энергоносители на рынке России используются цены на рынках третьих стран.

Кроме того, третейская группа согласилась с большей частью претензий России в адрес Украины, а также признала нарушения норм ВТО в действиях Киева. После этого украинская сторона подала на апелляцию, однако суд оставил решение без изменений. Таким образом, он подтвердил победу России в судобном производстве.

Ранее сообщалось, что Украина подала очередной иск к России в ВТО.