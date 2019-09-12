Опрос: большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Большинство работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на опрос HeadHunter.
Так, 76% работодателей видят проблемы в переходе на сокращенный график.
По данным опроса, 12% компаний рассматривают переход на четырехдневку в ближайшие год-два, 8% — в долгосрочной перспективе. 49% опрошенных назвали это предложение нецелесообразным, причем 40% отказались от идеи сразу, а 9% — после предварительного мониторинга. Согласились с сокращением рабочей недели 19%.
Среди плюсов четырехдневной рабочей недели 51% респондентов назвали борьбу с выгоранием сотрудника, 37% — рациональное использование рабочего времени, 30% — улучшение здоровья работника.
По мнению опрошенных, основные минусы сокращенной рабочей недели – уменьшение оплаты труда и снижение производительности труда.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ.