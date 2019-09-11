В Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.

До этого суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году. Оно позволяло российской компании транспортировать по Opal газ в количестве до 10,2 миллиардов кубометров в год.

Теперь же суд ЕС ограничил возможности «Газпрома» до 50%. Решение Еврокомиссии было расценено как якобы нарушающее принцип диверсификации.

Ранее «Газпром» занялся изучением последствий решения суда ЕС по газопроводу Opal.