В России число пенсионеров в полтора раза превысило число тридцатилетних

Росстат сообщил, что в России число пенсионеров почти в полтора раза превысило число тридцатилетних, сообщает РИА «Новости».

Так, по данным ведомства, проживает больше 32 млн людей в возрасте от 60 лет и 24,4 млн — в возрасте 30–39 лет.

Всего на начало 2019 года в России проживали 146,781 млн человек, из них 68,097 млн мужчин и 78,684 млн женщин.

Детей в возрасте до 9 лет — свыше 18 млн, подростков от 10 до 19 лет — больше 14,7 млн человек. Молодых россин от 20 до 29 лет — более 17,3 млн человек.

Людей в возрасте 40-49 лет — почти 20,3 млн человек. Предпенсионеров в возрасте от 50 до 59 лет в России проживает 19,8 млн человек.