Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.

В начале августа чистый госдолг России составлял 16,2 трлн рублей. В этот же период ликвидные активы государства, федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов, составляли 17,6 трлн рублей.

Кроме того, эксперты отметили, что, если бы у России появилась необходимость срочно погасить все имеющиеся долги, то это можно было бы осуществить при помощи только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Ранее сообщалось, что Россия сократила инвестиции в госдолг США.