Китай и РФ подпишут документ о мерах по увеличению товарооборота до $200 млрд

Китай и Россия намерены подписать документ о совместной проработке мер по повышению роста товарооборота до $200 млрд к 2024 году в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна.

Как отмечается, стороны планируют стимулировать рост товарооборота после достижения показателя в $100 млрд в 2018 году.

По словам замглавы МИД Китая, в будет составлена дорожная карта с прописанными конкретными мерами для достижения указанной целевой планки.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР увеличили товарооборот за январь-май до $42 млрд.