В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минестерстве пояснили, что законопроект будет представлен на общественное обсуждение экспертам, после чего его внесут в правительство.

Уточняется, что граждане смогут добровольно присоединяться к системе накоплений или, по собственному выбору, не делать этого.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — дополняется в сообщении.

Отмечается, что рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте». Сейчас он направлен в Минтруд для согласования.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект о получении негосударственных пенсий.