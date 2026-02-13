Трамп рассказал о переговорах с Европой по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил о ведущихся переговорах между администрацией Вашингтона и европейскими властями относительно Гренландии. Его слова приводит телеканал FoxNews.

«Мы очень хорошо ладим с Европой, посмотрим, как все получится. Мы ведем переговоры прямо сейчас по Гренландии», — подчеркнул политик, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома.

22 января Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была достигнута договоренность о будущем соглашении по Гренландии. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса сообщило, что Рютте не выдвигал Трампу каких‑либо компромиссов по этому вопросу, а сам генсек заявил, что тема Гренландии в их разговоре не поднималась. Издание Axios при этом отметило, что проект соглашения не предполагает передачи суверенитета Соединённым Штатам.

Ранее в Германии призвали Европу принять деньги США за Гренландию и «успокоиться».