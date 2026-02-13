Размер шрифта
На Урале юноша, которого отец в детстве держал на цепи, попал в дом престарелых

21-летний юноша из Екатеринбурга с тяжелым детством попал в дом престарелых
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Екатеринбуржец, которого в детстве сажали на цепь, вместе с возлюбленной оказался в приюте для стариков. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, 21-летний юноша по имени Александр приехал в учреждение вместе с 18-летней девушкой. Сам молодой человек большую часть жизни воспитывался в детдоме. Туда он попал после истязаний со стороны родителей.

«Я помню, как сидел на цепи, собачью миску помню, из которой ел», – рассказал молодой человек.

После детдома он нашел работу, но в какой-то момент потерял паспорт. Позже юноша сошелся со своей возлюбленной, они жили в доме отца, но после конфликта оказались на улице.

Не имея денег, они нашли случайный дом престарелых, где владелица их приняла на непродолжительное время. По ее мнению, молодые люди не должны «дышать воздухом безнадежности» в учреждении. Она поможет Александру с восстановлением паспорта.

Женщина добавила, что из-за сложной жизни новые «постояльцы» не знают некоторых базовых вещей, поэтому она учит их.

Ранее в Малайзии открыли «дом престарелых» для выгоревшей молодежи.
 
