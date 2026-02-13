Размер шрифта
Ветеран ЦСКА о новичке команды: возможно, он начнет со скамейки запасных

ПФК ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, что новичок команды Данила Козлов, который перешел в клуб из «Краснодара», начнет со скамейки запасных, передает Vprognoze.ru.

«Возможно, Козлов начнет со скамейки запасных в ЦСКА. Сейчас политика ЦСКА понятна, берут молодых и талантливых ребят. Учитывая средний возраст команды и её нынешние результаты — это дает плоды», — сказал Чанов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35).

Ранее в России появилась гора ЦСКА.
 
