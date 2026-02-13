В порту Египта повредили оборудование для строящейся АЭС «Эль-Дабаа»

РБК: в египетском порту произошла нештатная ситуация с оборудованием для АЭС

В египетском порту Александрия произошел инцидент при разгрузке оборудования, предназначенного для строящейся госкорпорацией «Росатом» атомной электростанции «Эль-Дабаа». В результате происшествия оборудование получило повреждения, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, причиной повреждений стало падение груза во время выгрузки. Источник издания уточнил, что пострадавшее оборудование не относится к реакторной установке, а является частью второго, неатомного контура АЭС. Сообщается, что в результате аварии пострадал сотрудник, участвовавший в разгрузочных работах, спасти его не удалось.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» подтвердили факт «нештатной ситуации» с одним из элементов оборудования.

«В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика», — отметили представители корпорации.

Они подчеркнули, что происшествие не окажет влияния на плановые сроки строительства станции.

«Росатом» приступил к строительству АЭС «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2022 году. В состав электростанции войдут четыре энергоблока мощностью 1,2 тыс. МВт каждый. Ввод в эксплуатацию реакторов запланирован на 2027 год.

