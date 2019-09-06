В кабмине заявили, что сообщения о повышении пенсионного возраста являются бредом

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ в новом составе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ в новом составе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ в новом составе
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Источник в аппарате правительства заявил, что сообщения о проработке повышения пенсионного возраста являются «полным бредом», сообщает ТАСС.

До этого депутат Госдумы Валерий Рашкин сказал, что прорабатывается возможность повышения пенсионного вoзраста для мужчин и женщин до 70 лет. Он также утверждал, что в правительстве создана соответствующая рабочая группа для подготовки реформы.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», - заявил источник в аппарате кабмина.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.