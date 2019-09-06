Официальный курс евро вырос

Официальный курс евро к рублю, установленный Ценбтробанком на выходные и понедельник, вырос на 1,22 копейки до 72,88 руб., следует из данных ЦБ.

Курс доллара снизился на 5,47 копейки до 65,99 руб.

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