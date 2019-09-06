ЦБ снизил прогноз цены на нефть в 2019 году

Банк России снизил прогноз среднегодовой цены на нефть в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Прогноз понижен с $65 до $63 за баррель.

Из обновленного прогноза ЦБ также следует, что среднегодовая стоимость нефти марки Urals составит в 2020 году $55 за баррель против $60 в предыдущем прогнозе, на 2021 год прогноз повышен с $55 до $60 за баррель. В 2022 году ЦБ ожидает цены на нефть в $55.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил прогноз годовой инфляции.